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АПЛ. Долгожданная виктория Эвертона, Фулхэм дышит в спину топ-5, ничья от футболистов Вест Хэма, которые забыли, как попадать по воротам
Раздался финальный свисток в нескольких матчах 6-го тура
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В английской Премьер-лиге прошли очередные поединки.
"Брентфорд" – "Вест Хэм" 1:1
Голы: Мбемо, 1 – Соучек, 54
Гости создали гораздо больше возможностей, но из 12 ударов только один раз (!) попали в створ. И эта попытка оказалась результативной.
Егор Ярмолюк вышел на поле вместо Шаде на 60-й минуте встречи.
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"Эвертон" – "Кристал Пелес" 2:1
Голы: Макнил, 47, 54 – Геи, 10
Камбэк от мерсисайдцев после быстрого пропущенного гола. У Двайта Макнила уже 5 голевых действий в шести матчах. У "ирисок" появился новый лидер атаки?
Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе хозяев и отыграл весь поединок.
"Ноттингем" – "Фулхэм" 0:1
Гол: Хименес, 51 (п)
В первом тайме хозяева могли открывать счет, но офсайд решил по-другому. После перерыва гости выходят вперед благодаря пенальти. Стоит отметить, что у обеих команд были существенные проблемы с точностью (на двоих 25 ударов – 3 в створ).
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