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АПЛ. Долгожданная виктория Эвертона, Фулхэм дышит в спину топ-5, ничья от футболистов Вест Хэма, которые забыли, как попадать по воротам

Англия
Обновлено

Раздался финальный свисток в нескольких матчах 6-го тура

АПЛ. Долгожданная виктория Эвертона, Фулхэм дышит в спину топ-5, ничья от футболистов Вест Хэма, которые забыли, как попадать по воротам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В английской Премьер-лиге прошли очередные поединки.

"Брентфорд" – "Вест Хэм" 1:1

Голы: Мбемо, 1 – Соучек, 54

Гости создали гораздо больше возможностей, но из 12 ударов только один раз (!) попали в створ. И эта попытка оказалась результативной.

Егор Ярмолюк вышел на поле вместо Шаде на 60-й минуте встречи.

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"Эвертон" – "Кристал Пелес" 2:1

Голы: Макнил, 47, 54 – Геи, 10

Камбэк от мерсисайдцев после быстрого пропущенного гола. У Двайта Макнила уже 5 голевых действий в шести матчах. У "ирисок" появился новый лидер атаки?

Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе хозяев и отыграл весь поединок.

"Ноттингем" – "Фулхэм" 0:1

Гол: Хименес, 51 (п)

В первом тайме хозяева могли открывать счет, но офсайд решил по-другому. После перерыва гости выходят вперед благодаря пенальти. Стоит отметить, что у обеих команд были существенные проблемы с точностью (на двоих 25 ударов – 3 в створ).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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