Брентфорд в последних трех турах забил на 1-й минуте. Это рекорд АПЛ

"Брентфорд" в матче 6-го тура АПЛ против "Вест Хэма" вышел вперед уже на 37-й секунде благодаря точному удару Бриана Мбемо.

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"Пчелы" стали первой командой в истории АПЛ, которая отмечалась голом на 1-й минуте в трех турах подряд. В предыдущих поединках тот же Мбемо на 22-й секунде поразил ворота "Тоттенхэма" (1:3), а Йоан Висса также на 22-й секунде забил "Манчестер Сити" (1:2).

Несмотря на рекордно-аномальные совпадения, это не помогло "Брентфорду" рассчитывать на серьезное дополнение в турнирную таблицу. В трех последних поединках подопечные Франко набрали всего один пункт.