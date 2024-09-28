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Санчо оформил ассист в каждом из трех матчей за Челси
Конкурент Мудрика разрывает с самого старта
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" победил "Брайтон" в шестом туре АПЛ благодаря историческому покеру Коула Палмера. Во время четвертого гола ассист оформил левый вингер "пенсионеров" Джейдон Санчо.
Для него это третья результативная передача в трех матчах за лондонцев. В одном поединке он выходил на замену, в двух – появлялся в старте.
Также на счету Санчо одна желтая карточка.
Джейдон будет находиться в аренде в “Челси” с МЮ до лета 2025 года.
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