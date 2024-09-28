АПЛ. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:2. Команда Слота выходит на первое место

Одни из главных неудачников нового сезона под руководством Гари О'Нила готовились к очередному тяжелому противостоянию в рамках Премьер-лиги. Календарь матчей "волков" на старте сезона действительно сильно повлиял на результаты. Пока без побед и только одна ничья, но и соперники были соответствующими. Очередным сложным испытанием был и "Ливерпуль" под руководством Арне Слота.

Еще накануне здесь ожидалась легкая прогулка для мерсисайдцев, ведь они в прекрасной форме, а "Вулверхэмптон" сейчас в упадке, причем скорее моральном, чем игровом. Но получилось немного по-другому. Например, особо в атаке гостей за первый тайм мы не видели. А первые 30 минут вообще были очень странными.

Хорошо прессинговали и частично контролировали игру хозяева. Да, все-таки выводить на ударную позицию главного нападающего не получалось, Ларсен почти мяча не видел, но это позволяло им держать "Ливерпуль" подальше от своих владений. Лишь под конец тайма мы наконец увидели хоть какие-то намеки на уже привычных, атакующих мерсисайдцев.

Команда Слота сначала создала идеальный момент для Собослая, который с нескольких метров расстреливал Джонстона и тот лишь чудом вытащил этот удар. Первый тревожный звоночек, который имел свое продолжение уже в компенсированное к первому тайму время. Подача от Диогу Жоты с левого фланга и Конате, который набегал в штрафную площадку, замкнул ее хорошим ударом головой. Как ни странно, это первый гол защитника "Ливерпуля" в рамках АПЛ, хотя он в клубе находится уже 4 года.

С таким счетом команды ушли на перерыв и точно можно сказать, что данный момент повлиял на игроков "Вулверхэмптона". Они как будто разуверились в собственных силах в один момент. Второй тайм начался с хороших моментов у мерсисайдцев, особенно остро было после обрезки от Лемина, который подарил мяч Салаху, однако египтянин не попал в створ почти пустых ворот после удара в касание.

А потом команда О'Нила внезапно сравняла счет. Сделал это Райан Аит-Нури, который по сути удачно добежал и подключился к сумбурной атаке. Тянули там мяч его партнеры, Алиссон решил не лететь на опережение и в итоге круглый оказался на пути Аита-Нури, тот просто расстрелял пустые ворота. 1:1.

Однако уже через минуту неосторожная игра от Нелсона Семеду в своей штрафной площадке, по итогам которой он повалил на газон Диогу Жоту, привела к пенальти. Вполне справедливому. Салах его реализовал и снова вывел свою команду вперед.

В дальнейшем мы увидели достаточно слабые попытки "волков" снова отыграться, но вспомнить можно только момент у Форбса, который вышел на идеальную позицию и вместо того, чтобы отдать Хвану на пустые ворота, решил пробивать сам, а удар заблокировали. После этого ребята Слота полностью успокоили игру и контролировали мяч, частично ожидая финального свистка. Конечно, силы надо экономить, учитывая, что посреди недели будет матч против "Болоньи".

Благодаря этой победе "Ливерпуль" поднимается на первую строчку в турнирной таблице. Команда Гари О'Нила остается последней с худшей разницей забитых и пропущенных и с 1 очком в активе.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 1:2

Голы: Аит-Нури (56) — Конате (45+2), Салах (61, с пенальти)

"Вулверхэмптон": Джонстон — Семеду, Буэно (Дойл, 78), Тоти, Аит-Нури — Андре — Кунья, Лемина, Гомеш, Бельгард (Форбс, 53) — Ларсен (Хван, 68)

"Ливерпуль": Алиссон — Алескандер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 89) — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай (Джонс, 73), Диас (Гакпо, 73) — Жота

Предупреждения: Андре (30), Форбс (87) — Александер-Арнолд (6), Жота (35), Конате (63)