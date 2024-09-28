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Артета: Я восхищаюсь Гвардиолой, я люблю Пепа. Я очень уважаю его за все, что он делает для меня
Загладил углы ситуации
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал слова наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы о якобы негативных высказываниях Артеты в сторону "Сити" после недавнего очного матча (2:2).
“Когда я говорю, что знаю кое-что о “Ман Сити”, я имел в виду, что знаю, как тяжело они работают. Вот что я имею в виду!
Я могу повторить это очень четко, я восхищаюсь Пепом. Я люблю Пепа. Я очень уважаю его за все, что он делает для меня. Я считаю его другом.
Я не видел, чтобы человек работал так усердно, как Пеп, и все в “Ман Сити” постоянно побеждают… и причина, почему они здесь, состоит в том, что они продолжают поддерживать этот голод.
Если кто хочет испортить отношения, это не в моих руках”, – сказал Артета.
Сейчас "Манчестер Сити" занимает первое место в АПЛ, а "Арсенал" идет вторым. У обеих команд по 14 очков. Однако если "Ливерпуль" победит сегодня "Вулверхэмптон", именно мерсисайдцы станут лидерами чемпионата.
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