Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После неудачного старта сезона, "Тоттенхэм" понемногу налаживает свою игру и результаты. В последних трех матчах они одержали три победы, правда надо понимать и уровень соперников, там не было хотя бы одной действительно сильной команды.

Можно ли считать сильным соперником "Манчестер Юнайтед"? Чисто по имени — безусловно, но учитывая их неудачную форму, закрадываются сомнения. От того и матч обещает быть чрезвычайно интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.

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