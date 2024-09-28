  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу готов продолжать победную серию

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После неудачного старта сезона, "Тоттенхэм" понемногу налаживает свою игру и результаты. В последних трех матчах они одержали три победы, правда надо понимать и уровень соперников, там не было хотя бы одной действительно сильной команды.

Можно ли считать сильным соперником "Манчестер Юнайтед"? Чисто по имени — безусловно, но учитывая их неудачную форму, закрадываются сомнения. От того и матч обещает быть чрезвычайно интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:2. Команда Слота выходит на первое место
yellow-arrow
Артета: Я восхищаюсь Гвардиолой, я люблю Пепа. Я очень уважаю его за все, что он делает для меня
yellow-arrow
Санчо оформил ассист в каждом из трех матчей за Челси
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости