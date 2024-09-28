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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу готов продолжать победную серию
Getty Images / Global Images Ukraine
После неудачного старта сезона, "Тоттенхэм" понемногу налаживает свою игру и результаты. В последних трех матчах они одержали три победы, правда надо понимать и уровень соперников, там не было хотя бы одной действительно сильной команды.
Можно ли считать сильным соперником "Манчестер Юнайтед"? Чисто по имени — безусловно, но учитывая их неудачную форму, закрадываются сомнения. От того и матч обещает быть чрезвычайно интересным.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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