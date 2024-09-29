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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эрик тен Хаг продолжает находиться под давлением
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" уже две недели не побеждает и это не может не волновать болельщиков. Неудачи с "Кристал Пэлас" и "Твенте" только увеличили давление на главного тренера, как будто до этого давления не было.
Впрочем, у "красных дьяволов" есть шанс реабилитироваться за это уже против "Тоттенхэма". Готовы ли они к этому?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.
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Английская Премьер-лига. 6 тур.
29 сентября. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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