Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Юнайтед" уже две недели не побеждает и это не может не волновать болельщиков. Неудачи с "Кристал Пэлас" и "Твенте" только увеличили давление на главного тренера, как будто до этого давления не было.

Впрочем, у "красных дьяволов" есть шанс реабилитироваться за это уже против "Тоттенхэма". Готовы ли они к этому?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.

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Английская Премьер-лига. 6 тур.

29 сентября. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

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