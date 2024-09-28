Ван Дейк хочет подписать контракт с Ливерпулем до 2027 года

"Ливерпуль" готов начать переговоры с центральным защитником и капитаном команды Вирджилом ван Дейком по продлению контракта, который подходит к концу после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Николо Скира.

Защитник хочет заключить с клубом новое двухлетнее соглашение. О требованиях клуба не указано.

Ван Дейк выступает за “Ливерпуль” с января 2018 года. На его счету 277 матчей за клуб. Из них семь он провел в текущем сезоне.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 30 миллионов евро.