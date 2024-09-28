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Ван Дейк хочет подписать контракт с Ливерпулем до 2027 года
Вскоре клуб выступит на своих условиях
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" готов начать переговоры с центральным защитником и капитаном команды Вирджилом ван Дейком по продлению контракта, который подходит к концу после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Николо Скира.
Защитник хочет заключить с клубом новое двухлетнее соглашение. О требованиях клуба не указано.
Ван Дейк выступает за “Ливерпуль” с января 2018 года. На его счету 277 матчей за клуб. Из них семь он провел в текущем сезоне.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 30 миллионов евро.
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