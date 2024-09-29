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АПЛ решила закрыть летнее трансферное окно перед началом следующего сезона

Англия
Обновлено

Новые правила могут вступить в силу совсем скоро

АПЛ решила закрыть летнее трансферное окно перед началом следующего сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига приняла решение закрыть летнее трансферное окно перед началом сезона, а не ждать завершения августа. Об этом сообщает Talksport.com.

Начало сезона АПЛ 25/26 запланировано на 16 августа, а летнее трансферное окно хотят закрыть на 25 часов раньше – 15 августа.

Единственный дедлайн во всех топ-лигах хотели ввести уже в этом сезоне, но испанская Примера отказалась от этой идеи. В частности, из-за давления "Барселоны", которая не успевала оформить подписание футболистов.

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Источник:
Talksport.com
Опубликовал: Максим Кучер
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