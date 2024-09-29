  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Довбик пока что не здесь. FourFourTwo составил список лучших форвардов мира
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик пока что не здесь. FourFourTwo составил список лучших форвардов мира

Англия
Обновлено

Список возглавил нападающий Ман Сити

Довбик пока что не здесь. FourFourTwo составил список лучших форвардов мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный журнал FourFourTwo опубликовал список лучших форвардов мира:

  1. Эрлинг Голланд, "Манчестер Сити".
  2. Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид".
  3. Гарри Кейн, "Бавария".
  4. Лаутаро Мартинес, "Интер".
  5. Виктор Осимхен, "Наполи".
  6. Александер Исаак, "Ньюкасл".
  7. Виктор Декереш, "Спортинг".
  8. Олли Уоткинс, "Астон Вилла".
  9. Кай Гавертц, "Арсенал".
  10. Хулиан Альварес, "Атлетико Мадрид".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что у обладателя первого места Эрлинга Голанда 10 забитых голов в восьми матчах во всех официальных турнирах.

Читайте такжеБез Месси, но с Довбиком. Известен полный список претендентов на Золотой мяч-2024
По теме
yellow-arrow
Защитник Арсенала: Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А
yellow-arrow
Слот: Таблица после 6 туров не дает объективного представления о лиге
yellow-arrow
Ман Сити ищет замену Родри. Потенциального игрока нашли в Торино
Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости