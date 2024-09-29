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FourFourTwo составил список лучших форвардов мира
Список возглавил нападающий Ман Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
FourFourTwo опубликовал список лучших форвардов мира:
- Эрлинг Голланд, "Манчестер Сити".
- Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид".
- Гарри Кейн, "Бавария".
- Лаутаро Мартинес, "Интер".
- Виктор Осимхен, "Наполи".
- Александер Исаак, "Ньюкасл".
- Виктор Декереш, "Спортинг".
- Олли Уоткинс, "Астон Вилла".
- Кай Гавертц, "Арсенал".
- Хулиан Альварес, "Атлетико Мадрид".
Напомним, что у обладателя первого места Эрлинга Голанда 10 забитых голов в восьми матчах во всех официальных турнирах.
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Источник:FourFourTwo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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