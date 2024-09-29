  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. FourFourTwo составил список лучших форвардов мира
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

FourFourTwo составил список лучших форвардов мира

Англия

Список возглавил нападающий Ман Сити

FourFourTwo составил список лучших форвардов мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

FourFourTwo опубликовал список лучших форвардов мира:

  1. Эрлинг Голланд, "Манчестер Сити".
  2. Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид".
  3. Гарри Кейн, "Бавария".
  4. Лаутаро Мартинес, "Интер".
  5. Виктор Осимхен, "Наполи".
  6. Александер Исаак, "Ньюкасл".
  7. Виктор Декереш, "Спортинг".
  8. Олли Уоткинс, "Астон Вилла".
  9. Кай Гавертц, "Арсенал".
  10. Хулиан Альварес, "Атлетико Мадрид".

Напомним, что у обладателя первого места Эрлинга Голанда 10 забитых голов в восьми матчах во всех официальных турнирах.

Читайте такжеБез Месси, но с Довбиком. Известен полный список претендентов на Золотой мяч-2024
По теме
yellow-arrow
АПЛ решила закрыть летнее трансферное окно перед началом следующего сезона
yellow-arrow
Бывший гендиректор Днепра: Если бы я решал, то я бы сам отвез Коноплянку в Ливерпуль за 15 миллионов евро
yellow-arrow
Ван Дейк хочет подписать контракт с Ливерпулем до 2027 года
Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости