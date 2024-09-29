Тен Хаг: Когда ты играешь за МЮ, тебя будут судить каждую игру

Главный наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал давление, оказываемое болельщиками на футболистов и тренеров клуба.

“Когда ты играешь за “Ман Юнайтед”, тебя будут судить каждую игру... и это нормально. Каждый в каждой игре ожидает, что "Юнайтед" победит. Мы это знаем. Это ни для кого не секрет”, – сказал тен Хаг.

МЮ не победил в последних двух матчах. Следующий поединок подопечные тен Хага проведут сегодня в 18:30 на “Олд Траффорд”. Соперником будет "Тоттенхэм".

В настоящее время манкунианцы занимают 11 место в турнирной таблице АПЛ. Они набрали семь очков из 15 возможных.