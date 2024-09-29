Известно имя игрока из АПЛ, который отдал больше всего результативных действий с прошлого сезона

У полузащитника "Челси" Коула Палмера больше всего результативных действий в АПЛ с прошлого сезона - 43. Об этом сообщает Squawka.

По имеющейся информации, Палмер принял непосредственное участие в большем количестве голов в АПЛ, чем любой другой игрок с начала прошлого сезона, и теперь на его счету 43 результативных действия, больше чем матчей за "Челси" в чемпионате Англии (39). Отмечается, что за Палмером следует Холанд с 42 очками по системе гол+пас.

Напомним, последний раз англичанин отличился в субботу в матче против "Брайтона", тогда 22-летний полузащитник забил 4 гола.