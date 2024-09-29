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Ман Сити ищет замену Родри. Потенциального игрока нашли в Торино

Англия

К горожанам может присоединиться Самуэле Риччи

Ман Сити ищет замену Родри. Потенциального игрока нашли в Торино

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" интересует полузащитник "Торино" Самуэле Риччи. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, после того, как 28-летний полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил повреждение, и, по информации СМИ, вернется на поле уже в следующем сезоне, руководство "горожан" приняло решение найти замену. Одним из главных претендентов является 23-летний полузащитник "Торино" Самуэле Риччи. Отмечается, что итальянец обойдется "Сити" минимум в 32 миллиона евро.

Напомним, что в этом сезоне Риччи принял участие в семи играх, в которых отметился 1 голевой передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

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Источник:
The Guardian.
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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