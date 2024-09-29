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Слот: Таблица после 6 туров не дает объективного представления о лиге
Высказался о победе над Вулвс
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился мыслями относительно того, что его команда заняла первое место в АПЛ.
То, что мы играли с "Вулвс" это почти идеальная ситуация: мы первые, они - последние. И они совершенно не заслуживают занимать последнее место. У них сложный календарь, я видел много матчей с их участием, и в каждом они заслуживали большего. Возможно, так можно сказать и о сегодняшней игре, потому что мы не так уж сильно превосходили их.
Если они продолжат так играть против других команд, то ни в коем случае не останутся на 20-м месте. А нам еще нужно посмотреть, останемся ли мы на первом месте после матчей с "Арсеналом", "Челси", "Ньюкаслом", "Астон Виллой".
Вы чувствуете психологический подъем из-за того, что вы идете первыми, а не занимаете место среди догоняющих?
Думаю, что все достаточно реалистичны. У всех игроков достаточно опыта, чтобы понимать, что таблица после 6 туров не дает объективного представления о лиге. Более показательным будет наше положение после 19 туров. Но, конечно, это помогает.
Напомним, вчера "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:1, после этой игры мерсисайдцы возглавили турнирную таблицу АПЛ, у них 15 баллов в активе.
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