  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Слот: Таблица после 6 туров не дает объективного представления о лиге
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слот: Таблица после 6 туров не дает объективного представления о лиге

Англия

Высказался о победе над Вулвс

Слот: Таблица после 6 туров не дает объективного представления о лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился мыслями относительно того, что его команда заняла первое место в АПЛ.

То, что мы играли с "Вулвс" это почти идеальная ситуация: мы первые, они - последние. И они совершенно не заслуживают занимать последнее место. У них сложный календарь, я видел много матчей с их участием, и в каждом они заслуживали большего. Возможно, так можно сказать и о сегодняшней игре, потому что мы не так уж сильно превосходили их.

Если они продолжат так играть против других команд, то ни в коем случае не останутся на 20-м месте. А нам еще нужно посмотреть, останемся ли мы на первом месте после матчей с "Арсеналом", "Челси", "Ньюкаслом", "Астон Виллой".

Вы чувствуете психологический подъем из-за того, что вы идете первыми, а не занимаете место среди догоняющих?

Думаю, что все достаточно реалистичны. У всех игроков достаточно опыта, чтобы понимать, что таблица после 6 туров не дает объективного представления о лиге. Более показательным будет наше положение после 19 туров. Но, конечно, это помогает.

Напомним, вчера "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:1, после этой игры мерсисайдцы возглавили турнирную таблицу АПЛ, у них 15 баллов в активе.

Читайте такжеАПЛ. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:2. Команда Слота выходит на первое место
По теме
yellow-arrow
Защитник Арсенала: Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А
yellow-arrow
Ман Сити ищет замену Родри. Потенциального игрока нашли в Торино
yellow-arrow
Известно имя игрока из АПЛ, который отдал больше всего результативных действий с прошлого сезона
Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости