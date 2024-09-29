Защитник Арсенала: Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А

Защитник английского клуба "Арсенал" и сборной Италии Риккардо Калафьори поделился мыслями относительно лиг АПЛ и Серии А.

"Возможно, еще слишком рано говорить об этом, но я думаю, что произвел хорошее впечатление. Я очень хорошо освоился в "Арсенале" благодаря моим партнерам по команде и персоналу клуба.

Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А, но она отличается. Здесь больше интенсивности, это другой стиль и темп игры. Приезд в Англию стал хорошим шагом для моей карьеры", — цитирует итальянца Cultofcalcio.