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Защитник Арсенала: Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А

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Защитник Арсенала: Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А

Getty Images

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Защитник английского клуба "Арсенал" и сборной Италии Риккардо Калафьори поделился мыслями относительно лиг АПЛ и Серии А.

"Возможно, еще слишком рано говорить об этом, но я думаю, что произвел хорошее впечатление. Я очень хорошо освоился в "Арсенале" благодаря моим партнерам по команде и персоналу клуба.

Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А, но она отличается. Здесь больше интенсивности, это другой стиль и темп игры. Приезд в Англию стал хорошим шагом для моей карьеры", — цитирует итальянца Cultofcalcio.

Напомним, Калафьори перешел в "Арсенал" из итальянской "Болоньи", контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Добавим, что совсем недавно Калафьори отметился голом в матче против "Манчестер Сити". На текущий момент защитник принял участие в шести играх во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Серия А Риккардо Калафиори
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Источник:
Cultofcalcio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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