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АПЛ. Ипсвич – Астон Вилла 2:2. Хозяева показывают фаворитам характер

Англия
Обновлено

21-летний нападающий оформляет дубль

АПЛ. Ипсвич – Астон Вилла 2:2. Хозяева показывают фаворитам характер

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

"Ипсвич" – "Астон Вилла" 2:2

Голы: Дилеп 8, 72 – Роджерс 15, Воткинс 32

"Ипсвич": Мурич – Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дэвис – Морси (Луонго 90+1), Филлипс (Тейлор 69) – Огбене (Бернс 69), Гатчинсон, Кларк (Смодич 90+1) – Дилеп (Херст 90+1)

"Астон Вилла": Мартинес – Конса, Диего Карлос, Торрес, Динь (Матсен 84) – Онана, Тилеманс (Баркли 84) – Бейли (Филоджен-Бидас 64), Роджерс (Дуран 64), Рэмзи – Уоткинс (Буэндиа 84)

Предупреждения: Морси 45+2, Дилеп 45+3, Туанзебе 54, Гривз 75 – Динь 46

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