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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3. Падение манкунианцев продолжается

Англия

Красная карточка Фернандеша только добавила проблем хозяевам

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3. Падение манкунианцев продолжается

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" 0:3

Голы: Джонсон 3, Кулусевски 47, Соланке 77

"Манчестер Юнайтед": Онана – Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот – Мейну (Маунт 45 (Диалло 85)), Угарте (Эриксен 73) – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Хойлунд 73) – Зиркзе (Каземиро 46)

"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрегушин 81), Удоги (Спенс 46) – Кулусевски, Бентанкур, Мэддисон (Сарр 77) – Джонсон (Мур 76), Соланке, Вернер (Бергвалль 77)

Предупреждения: Мазрауи 34, Далот 39, Маунт 45+4, Мартинес 55, Угарте 65 – Джонсон 45+1, Спенс 54, Порро 73

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