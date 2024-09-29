Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3. Падение манкунианцев продолжается
Красная карточка Фернандеша только добавила проблем хозяевам
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, шестой тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Крис Кавана
"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" 0:3
Голы: Джонсон 3, Кулусевски 47, Соланке 77
"Манчестер Юнайтед": Онана – Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот – Мейну (Маунт 45 (Диалло 85)), Угарте (Эриксен 73) – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Хойлунд 73) – Зиркзе (Каземиро 46)
"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрегушин 81), Удоги (Спенс 46) – Кулусевски, Бентанкур, Мэддисон (Сарр 77) – Джонсон (Мур 76), Соланке, Вернер (Бергвалль 77)
Предупреждения: Мазрауи 34, Далот 39, Маунт 45+4, Мартинес 55, Угарте 65 – Джонсон 45+1, Спенс 54, Порро 73
Популярное сейчас
- Левый берег – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ
- Левый Берег – Динамо: смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Украины
- Украина – Венесуэла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала ЧМ по футзалу
- Бывший гендиректор Днепра: Если бы я решал, то я бы сам отвез Коноплянку в Ливерпуль за 15 миллионов евро
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе