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Тен Хаг - после 0:3 от Тоттенхэма: Сначала мы должны разобраться с этим и проявить стойкость
Ошибки, ошибки, ошибки
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал разгромное поражение от "Тоттенхэма" (0:3) в 6-м туре АПЛ.
"Пропущенный гол после двух-трех минут пошатнул нашу веру. Совершенно необязательный гол. Чтобы пропустить такой гол, центральный полузащитник [соперника] вступает в игру и пасует всей командой по правому флангу, а затем вингер бьет на дальнюю штангу. Та же ошибка, что и в матче с "Твенте" в середине недели.
С того момента мы были сосредоточены на мяче. Мы не могли найти треугольники или переключения, у нас было несколько хороших моментов, но с этого момента мы не смогли закрепиться. И мы способны на большее. Даже после такой ошибки с нашей стороны мы должны оставаться спокойными.
У нас были шансы до перерыва, и во втором тайме, когда мы играли вдесятером, у нас тоже были шансы. Это, безусловно, повлияло на игру. Я не думаю, что это была красная карточка.
Сначала мы должны разобраться с этим и проявить стойкость. Этого недостаточно. Мы должны принять это и стать лучше. Сосредоточиться на следующей игре и сделать все лучше, чем мы сделали сегодня", - сказал Тен Хаг.
После стартовых шести матчей в АПЛ "Манчестер Юнайтед" размещается на 12-м месте в турнирной таблице, имея 7 очков.
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