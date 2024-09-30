Анге Постекоглу о выездной победе над МЮ: Я считаю, что это было выдающееся выступление

Вчера "МЮ" дома разгромно уступил "Тоттенхэму" со счетом 0:3. "Шпоры" нанесли 24 удара (10 из них попали в створ ворот) и создали 4,67 ожидаемых голевых моментов (xG). Они также создали девять голевых моментов, что стало самым большим показателем в матчах Премьер-лиги, и продлили свою беспроигрышную серию над манкунианцами до четырех матчей. Главный тренер лондонцев Анге Постекоглу был впечатлен игрой своей команды на протяжении 90 минут, особенно быстрым стартом.

"Я считаю, что это было выдающееся выступление. Мы хорошо начали игру, забили великолепный гол и, наверное, должны были забивать еще два или три. Затем давление переполняет их, и они получают красную карточку. После этого, я думаю, мы хорошо контролировали игру. Просто выдающиеся усилия всех ребят. Я не знаю, разочарован ли я [из-за того, что не забили больше голов], но я лишь человек. Мы играли в невероятный футбол, и вы хотите, чтобы они получили вознаграждение. Это наша четвертая победа подряд, и мы одержали ее разными путями, но всегда оставались верными нашим принципам и тому, как мы хотим играть в футбол", - заявил в интервью BBC Анге Постекоглу, которое цитирует beIN Sports.

Добавим, что следующий матч "Тоттенхэм" сыграет в Лиге Европы 3 октября на выезде против "Ференцвароша".