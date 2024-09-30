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Петрович: Моя цель - стать постоянным номером один в воротах Челси

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Петрович: Моя цель - стать постоянным номером один в воротах Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Челси" Джордже Петрович, ныне выступающий в аренде в "Страсбуре", изъявил о желании вернуться в лондонский клуб в качестве основного футболиста.

"Моя цель — стать постоянным номером один в воротах "Челси". Это одна из лучших команд в мире, и я надеюсь, что это произойдет", - цитирует серба журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Петрович пропустил 44 гола в 31 матче во всех турнирах в составе лондонцев.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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