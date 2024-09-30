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Петрович: Моя цель - стать постоянным номером один в воротах Челси
Амбициозные планы
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Челси" Джордже Петрович, ныне выступающий в аренде в "Страсбуре", изъявил о желании вернуться в лондонский клуб в качестве основного футболиста.
"Моя цель — стать постоянным номером один в воротах "Челси". Это одна из лучших команд в мире, и я надеюсь, что это произойдет", - цитирует серба журналист Фабрицио Романо.
В прошлом сезоне Петрович пропустил 44 гола в 31 матче во всех турнирах в составе лондонцев.
????✨ Djordje Petrović after one more excellent performance for Strasbourg: “That’s a goal, to become regular number one at Chelsea”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2024
“It’s one of the best teams in the world and I hope that will happen”. pic.twitter.com/KydOBGMhB3
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