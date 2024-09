Петрович: Моя цель - стать постоянным номером один в воротах Челси

Голкипер "Челси" Джордже Петрович, ныне выступающий в аренде в "Страсбуре", изъявил о желании вернуться в лондонский клуб в качестве основного футболиста.

В прошлом сезоне Петрович пропустил 44 гола в 31 матче во всех турнирах в составе лондонцев.

Djordje Petrović after one more excellent performance for Strasbourg: "That's a goal, to become regular number one at Chelsea".



"It's one of the best teams in the world and I hope that will happen".