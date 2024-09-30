Петрович: Моя цель - стать постоянным номером один в воротах Челси

Голкипер "Челси" Джордже Петрович, ныне выступающий в аренде в "Страсбуре", изъявил о желании вернуться в лондонский клуб в качестве основного футболиста.

"Моя цель — стать постоянным номером один в воротах "Челси". Это одна из лучших команд в мире, и я надеюсь, что это произойдет", - цитирует серба журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Петрович пропустил 44 гола в 31 матче во всех турнирах в составе лондонцев.