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Постекоглу насчет травмы Сон Хын Мина: Надеюсь, все будет хорошо
Лидер шпор пока находится вне игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Тоттенхэма" получил травму в поединке Лиги Европы против "Карабаха", где игрока заменили во втором тайме. После этого Сон Хын Мин оказался вне состава в матче с "МЮ", где его коллеги переиграли "манкунианцев" со счетом 3:0. Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу надеется, что проблемы со здоровьем у корейца не слишком серьезные, чтобы он как можно скорее мог вернуться на поле.
"Посмотрим (на ситуацию с Сонни). Я уверен, что он сейчас бегает по комнате отдыха [смеется Анге]. Посмотрим как он себя чувствует, когда мы вернемся в Лондон. Надеюсь, все будет хорошо", - заявил Постекоглу.
Добавим, что Сон Хын Мин в этом сезоне провел 7 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.
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