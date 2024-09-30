Постекоглу насчет травмы Сон Хын Мина: Надеюсь, все будет хорошо

Капитан "Тоттенхэма" получил травму в поединке Лиги Европы против "Карабаха", где игрока заменили во втором тайме. После этого Сон Хын Мин оказался вне состава в матче с "МЮ", где его коллеги переиграли "манкунианцев" со счетом 3:0. Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу надеется, что проблемы со здоровьем у корейца не слишком серьезные, чтобы он как можно скорее мог вернуться на поле.

"Посмотрим (на ситуацию с Сонни). Я уверен, что он сейчас бегает по комнате отдыха [смеется Анге]. Посмотрим как он себя чувствует, когда мы вернемся в Лондон. Надеюсь, все будет хорошо", - заявил Постекоглу.

Добавим, что Сон Хын Мин в этом сезоне провел 7 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.