Калафьори: Рассматриваю свой приход в Арсенал как отправную точку

Защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори положительно оценил своё решение перейти в лондонский клуб.

"Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Рассматриваю свой приход в "Арсенал" как отправную точку после моего опыта в сборной Италии", - цитирует 22-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Калафьори перешёл в "Арсенал" этим летом из "Болоньи" за 45 миллионов евро. Также в услугах Рикардо был сильно заинтересован туринский "Ювентус".