Калафьори: Рассматриваю свой приход в Арсенал как отправную точку

Защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори положительно оценил своё решение перейти в лондонский клуб.

Напомним, Калафьори перешёл в "Арсенал" этим летом из "Болоньи" за 45 миллионов евро. Также в услугах Рикардо был сильно заинтересован туринский "Ювентус".

????⚪️ Riccardo Calafiori: “I try to improve every day. I see my arrival at Arsenal as a starting point after my experience with the Italian national team”. pic.twitter.com/sLHXLxh8AC