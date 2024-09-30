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Калафьори: Рассматриваю свой приход в Арсенал как отправную точку
Новая вершина в карьере итальянца
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори положительно оценил своё решение перейти в лондонский клуб.
"Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Рассматриваю свой приход в "Арсенал" как отправную точку после моего опыта в сборной Италии", - цитирует 22-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.
Напомним, Калафьори перешёл в "Арсенал" этим летом из "Болоньи" за 45 миллионов евро. Также в услугах Рикардо был сильно заинтересован туринский "Ювентус".
????⚪️ Riccardo Calafiori: “I try to improve every day. I see my arrival at Arsenal as a starting point after my experience with the Italian national team”. pic.twitter.com/sLHXLxh8AC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2024
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