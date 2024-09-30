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Калафьори: Рассматриваю свой приход в Арсенал как отправную точку

Англия

Новая вершина в карьере итальянца

Калафьори: Рассматриваю свой приход в Арсенал как отправную точку

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори положительно оценил своё решение перейти в лондонский клуб.

"Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Рассматриваю свой приход в "Арсенал" как отправную точку после моего опыта в сборной Италии", - цитирует 22-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Калафьори перешёл в "Арсенал" этим летом из "Болоньи" за 45 миллионов евро. Также в услугах Рикардо был сильно заинтересован туринский "Ювентус".

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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