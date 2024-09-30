Итальянский защитник Тоттенхэма получил травму в поединке с МЮ

Несмотря на разгромную победу "Тоттенхэма" над "МЮ" (3:0), клуб получил и неприятные новости. Дестини Удоджи в середине первой половины игры потянул левый квадрицепс после стремительного пробега по левому флангу. Позже после перерыва Анге Постекоглу заменил итальянского защитника и отметил, что это был предупредительный шаг с его стороны, чтобы не ухудшить состояние игрока.

"Посмотрим, как он чувствует себя. Он почувствовал какой-то дискомфорт в своем квадрицепсе, когда бежал, но он сумел доиграть до конца тайма. Но в перерыве у нас был готов Джед [Спенс]. Я считаю, что Джед очень хорошо проявил себя после того, как вышел на поле. В общем, это было логичное решение снять его [Удоджи] с поля", - сказал Постекоглу.

Добавим, что Дестини Удоджи сыграл в этом сезоне 8 матчей, но никакими результативными действиями не отличался.