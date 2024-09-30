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Гари Невилл относительно игры МЮ в матче с Тоттенхэмом: Они были абсолютным безобразием

Англия

Англичанин в очередной раз раскритиковал игру своей бывшей команды

Гари Невилл относительно игры МЮ в матче с Тоттенхэмом: Они были абсолютным безобразием

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" в очередной раз демонстрирует не только плохие результаты, но и ужасную игру. На этот раз "манкунианцы" на "Олд Траффорде" разгромно уступили "Тоттенхэму" со счетом 0:3. Бывший игрок "красных дьяволов", а ныне футбольный эксперт Гари Невилл в очередной раз остался очень недоволен игрой команды.

"Первый тайм был настолько плохим, насколько это возможно. Это шоковый день, отрезвляющий день. Это действительно плохой день для Тен Хага. Нельзя сказать, что это пришло из ниоткуда, потому что "Манчестер Юнайтед" был непоследовательным на протяжении всего сезона, но они решили показать свое худшее выступление, худшее из возможных. Это было абсолютно отвратительное выступление в первом тайме с точки зрения усилий, качества, всего, что вы хотели бы видеть в футбольной команде, и на следующей неделе будет много вопросов, на которые нужно будет ответить этой группе и менеджеру. Это итог первого тайма "Манчестер Юнайтед". Они были абсолютным безобразием. Это одно из худших выступлений, которые я видел под руководством Тен Хага. И это о чем-то говорит. Это действительно плохо. Я знаю, что у Дэвида Мойеса были плохие дни в начале карьеры, как и у Оле [Гуннара Сульшера], Луи ван Гала, Жозе Моуринью и Ральфа Ранника, но сегодня был один из тех дней, когда они упали очень низко", - заявил Гари Невилл в эфире Sky Sports.

Добавим, что после шести туров "МЮ" занимает 12-е место, имея в своем активе 7 очков.

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Гари Невилл Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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