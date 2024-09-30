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Энтони Гордон подтвердил, что продлит контракт с Ньюкаслом: Это уже близко

Англия

Игрок хочет остаться на Сент-Джеймс-Парке

Энтони Гордон подтвердил, что продлит контракт с Ньюкаслом: Это уже близко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В эти выходные "Ньюкасл" дома сыграл вничью с действующими победителями Премьер-лиги "Манчестером Сити" (1:1). В этом поединке голом отметился Энтони Гордон, за которым летом охотился "Ливерпуль", однако "красным" так и не удалось оформить переход вингера. Более того, игрок собирается продлить контракт с "сороками", нынешнее соглашение которого длится до 2026 года.

"Да, это близко, я очень взволнован. Но мы сосредоточимся на этом, когда он появится. Я очень взволнован [игрой] и хочу сначала решить эту проблему", - цитирует Энтони Гордона Mirror.

Напомним, что 23-летний английский вингер присоединился к "Ньюкаслу" в конце января 2023 года. С тех пор за "сорок" он провел 71 поединок, где отметился 15 голами и 11 ассистами.

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Ньюкасл Энтони Гордон
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Гресь
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