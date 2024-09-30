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Капитан Лидса выбыл до концов этого года из-за травмы
Ампаду выбыл из-за травмы колена
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Лидса" сборной Уэльса Итан Ампаду получил травму колена в матче против "Ковентри Сити".
"Это серьезная травма колена, у него повреждена боковая связка - врачи рекомендуют консервативное лечение, поэтому ему не нужна операция", - сказал тренер "Лидса" Даниель Фарке.
Ожидается, что 24-летний футболист выбыл как минимум до января.
Из-за травмы Ампаду не сможет помочь сборной Уэльса в матчах Лиги наций.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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