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Капитан Лидса выбыл до концов этого года из-за травмы

Англия

Ампаду выбыл из-за травмы колена

Капитан Лидса выбыл до концов этого года из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Лидса" сборной Уэльса Итан Ампаду получил травму колена в матче против "Ковентри Сити".

"Это серьезная травма колена, у него повреждена боковая связка - врачи рекомендуют консервативное лечение, поэтому ему не нужна операция", - сказал тренер "Лидса" Даниель Фарке.

Ожидается, что 24-летний футболист выбыл как минимум до января.

Из-за травмы Ампаду не сможет помочь сборной Уэльса в матчах Лиги наций.

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Ковентри Сити Лидс Юнайтед Даниель Фарке
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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