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Манчестер Юнайтед пока не планирует увольнять своего главного тренера - Романо
Руководство клуба пока доверяет специалисту пока что
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" пока не планирует увольнять Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.
Как сообщает Фабрицио Романо, несмотря на неутешительные результаты команды в текущем сезоне, руководство клуба пока доверяет нидерландскому специалисту. Но давление на тен Хага растет.
"Манчестер Юнайтед" занимает двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 7 баллов, они отстают от лидера Премьер-Лиги ("Ливерпуля") на 8 очков.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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