Манчестер Юнайтед пока не планирует увольнять своего главного тренера - Романо

Руководство "Манчестер Юнайтед" пока не планирует увольнять Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

Как сообщает Фабрицио Романо, несмотря на неутешительные результаты команды в текущем сезоне, руководство клуба пока доверяет нидерландскому специалисту. Но давление на тен Хага растет.

"Манчестер Юнайтед" занимает двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 7 баллов, они отстают от лидера Премьер-Лиги ("Ливерпуля") на 8 очков.