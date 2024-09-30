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Манчестер Юнайтед пока не планирует увольнять своего главного тренера - Романо

Англия

Руководство клуба пока доверяет специалисту пока что

Манчестер Юнайтед пока не планирует увольнять своего главного тренера - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Манчестер Юнайтед" пока не планирует увольнять Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

Как сообщает Фабрицио Романо, несмотря на неутешительные результаты команды в текущем сезоне, руководство клуба пока доверяет нидерландскому специалисту. Но давление на тен Хага растет.

"Манчестер Юнайтед" занимает двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 7 баллов, они отстают от лидера Премьер-Лиги ("Ливерпуля") на 8 очков.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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