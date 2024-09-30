Будущее тен Хага в Манчестер Юнайтед под вопросом: Индзаги - главный кандидат на замену специалиста

После разгромного поражения от "Тоттенхэма" со счетом 0:3 будущее Эрика тен Хага на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" оказалось под вопросом.

По данным Daily Star , новые владельцы "красных дьяволов» из INEOS видят идеальным кандидатом на пост главного тренера Симоне Индзаги.

Итальянец, который сейчас работает наставником "Интера", со своей командой выиграл шесть трофеев и вывел команду в финал Лиги чемпионов.