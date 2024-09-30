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Будущее тен Хага в Манчестер Юнайтед под вопросом: Индзаги - главный кандидат на замену специалиста

Англия

Поражение от Тоттенхэма подорвало позиции нидерландца

Будущее тен Хага в Манчестер Юнайтед под вопросом: Индзаги - главный кандидат на замену специалиста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После разгромного поражения от "Тоттенхэма" со счетом 0:3 будущее Эрика тен Хага на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" оказалось под вопросом.

По данным Daily Star, новые владельцы "красных дьяволов» из INEOS видят идеальным кандидатом на пост главного тренера Симоне Индзаги.

Итальянец, который сейчас работает наставником "Интера", со своей командой выиграл шесть трофеев и вывел команду в финал Лиги чемпионов.

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Источник:
Daily Star
Опубликовал: Екатерина Власова
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