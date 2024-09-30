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Будущее тен Хага в Манчестер Юнайтед под вопросом: Индзаги - главный кандидат на замену специалиста
Поражение от Тоттенхэма подорвало позиции нидерландца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После разгромного поражения от "Тоттенхэма" со счетом 0:3 будущее Эрика тен Хага на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" оказалось под вопросом.
По данным
Итальянец, который сейчас работает наставником "Интера", со своей командой выиграл шесть трофеев и вывел команду в финал Лиги чемпионов.
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Источник:Daily Star
Опубликовал: Екатерина Власова
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