АПЛ. Борнмут – Саутгемптон 3:1. Без сухаря для Забарного, но с тремя очками для вишен

Катастрофический старт сезона "святых" продолжается и закрадываются сомнения по поводу того, что на следующий матч команду снова выведет именно Рассел Мартин, уж слишком много критики и слишком прогнозируемый футбол показывает его команда. Сегодня они приехали в гости к "Борнмуту", в стартовом составе которого оказался Илья Забарный. И вместо того, что дать бой и показать характер, мы увидели поднятие белого флажка.

Да, состав "Саутгемптона" также достаточно скромный на уровень Премьер-лиги и надо понимать, что ресурсы у них действительно ограничены, однако идеи Рассела Мартина как будто не доходят до собственных игроков. Они играют слишком прогнозируемо в атаке и неорганизованно в обороне. Именно сегодня был и персональный провал Лесли Угочукву, но не только в нем беда.

"Борнмут" Андони Ираолы вышел на эту игру побеждать и показал свой уверенный настрой уже с первых минут. Именно они владели мячом и инициативой, почти не подпуская соперников к своим воротам, по крайней мере в первом тайме. Небольшой момент "святым" разве что подарил Кепа, но удар Фрейзера не стал результативным. Все, дальше на экране были исключительно "вишни".

Илья Забарный провел великолепный и уверенный матч, великолепно контролируя соперников вместе с Сенеси. К защите вопросов быть сегодня вообще не может, лично к Забарному тоже. Сегодня его команда сыграла удачно не только сзади, но и впереди.

Быстрый розыгрыш штрафного и заброс вперед от Тавернье и в касание пробивает Эванилсон в дальний угол Рамсдейла. 1:0 и это дебютный гол Эванилсона в новом клубе и английском футболе. Впоследствии еще одна атака, которую удачно завершил Данго Уаттара, а до конца еще первого тайма "вишни" забили и третий благодаря стараниям Антуана Семеньо, который прошел Лесли Угочукву и из-за пределов штрафной площадки пробил в дальний угол. Удар получился точным в это 3:0. Были лишь небольшие надежды на то, что мы увидим какую-то реакцию от "Саутгемптона".

Реакция последовала, ведь после небольшой бомбардировки штрафной площадки произошел рикошет, который дезориентировал футболистов "Борнмута" и лучше всего в ситуации сориентировался Гарвуд-Беллис, который переправил круглого в ворота Кепы. 3:1, неужели начало камбэка?

Да нет, "вишни" достаточно быстро успокоили пыл "святых" и спокойно довели этот матч до конца с победным счетом в кармане. Простая и стильная победа Андони Ираолы и его подопечных, но соперник их сегодня подъехать не смог.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Борнмут" — "Саутгемптон" 3:1

Голы: Эванилсон (17), Уаттара (32), Семеньо (39) — Гарвуд-Беллис (51)

"Борнмут": Аррисабалага — Смит, Забарный, Сенеси, Керкез — Кук, Кристи — Семеньо (Синистерра, 89), Уаттара (Клюйверт, 61), Тавернье (Скотт, 76) — Эванилсон (Унал, 76)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Сугавара, Гарвуд-Беллис, Беднарек, Тейлор — Даунс, Угочукву (Стюарт, 46) — Корне (Бреретон Диас, 46), Фернандеш (Лаллана, 70), Фрейзер (Арибо, 46) — Диблинг (Арчер, 76)

Предупреждения: Тавернье (45+1), Керкез (50) — Фернандеш (27), Сугавара (52), Даунс (52) Диблинг (55), Лаллана (90+4)