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Статистические порталы определили оценки Забарного за матч против Саутгемптона
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
30 сентября "Борнмут" сыграл против "Саутгемптона" в рамках 6 тура Премьер-Лиги.
Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды и отыграл до финального свистка.
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После завершения игры статистические порталы оценили игру нашего соотечественника в 6.6 (Sofascore) и 6.5 (Whoscored).
Илья совершил 63 касания мяча, отдал 86% точных передач, преуспел в 3 удачных обводках, выиграл одно воздушное единоборство и 8 раз потерял мяч.
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