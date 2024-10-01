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Скоулз – об игре МЮ: Они выглядят как команда без тренера

Англия
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Пол раскритиковал красных дьяволов после разгромного поражения

Скоулз – об игре МЮ: Они выглядят как команда без тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Манкунианцы уступили "Тоттенхэму" (0:3) в 6-м туре АПЛ.

“Непонятно, как они будут играть. Неизвестно, как они будут подходить к играм, будут ли они играть на контратаках или будут отсиживаться глубоко в обороне, попытаются ли владеть мячом. Мы без понятия. Они выглядят как команда без тренера”.

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“Этому уже два с небольшим года... С первой недели, когда пришел Эндж Постекоглу, мы, наверное, знали, что будет делать “Тоттенхэм”, и они продолжают это до сих пор. Мы прошли два с небольшим года, и, как я уже сказал, это нетренированная команда”, – заявил экс-игрок “Манчестер Юнайтед”.

"Красные дьяволы" занимают 13-е место в таблице (7 очков).

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Пол Скоулз Манчестер Юнайтед
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Симченко
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