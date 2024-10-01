Скоулз – об игре МЮ: Они выглядят как команда без тренера

Манкунианцы уступили "Тоттенхэму" (0:3) в 6-м туре АПЛ.

“Непонятно, как они будут играть. Неизвестно, как они будут подходить к играм, будут ли они играть на контратаках или будут отсиживаться глубоко в обороне, попытаются ли владеть мячом. Мы без понятия. Они выглядят как команда без тренера”.

“Этому уже два с небольшим года... С первой недели, когда пришел Эндж Постекоглу, мы, наверное, знали, что будет делать “Тоттенхэм”, и они продолжают это до сих пор. Мы прошли два с небольшим года, и, как я уже сказал, это нетренированная команда”, – заявил экс-игрок “Манчестер Юнайтед”.