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Ньюкасл интересуется нападающим Лилля
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" очень хорошо начал сезон, однако травмы форвардов Александра Исака и Каллума Уилсона делает атакующее звено клуба ограниченным. Кроме того, у последнего контракт рассчитан до конца этого сезона и Эдди Хау ищет замену англичанину.
Сообщается, что "сороки" заинтересованы в услугах Джонатана Дэвида из "Лилля". У канадца также заканчивается контракт с французами меньше чем через год, поэтому уже зимой он сможет вести переговоры о переходе с другими клубами. Канадец уже несколько сезонов демонстрирует великолепную результативность и Премьер-лига могла бы стать следующим шагом для развития карьеры 24-летнего игрока.
Добавим, что в этом сезоне Джонатан Дэвид провел 11 матчей, где отметился 7 голами и 2 ассистами.
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