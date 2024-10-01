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Ньюкасл интересуется нападающим Лилля

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ньюкасл интересуется нападающим Лилля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" очень хорошо начал сезон, однако травмы форвардов Александра Исака и Каллума Уилсона делает атакующее звено клуба ограниченным. Кроме того, у последнего контракт рассчитан до конца этого сезона и Эдди Хау ищет замену англичанину.

Сообщается, что "сороки" заинтересованы в услугах Джонатана Дэвида из "Лилля". У канадца также заканчивается контракт с французами меньше чем через год, поэтому уже зимой он сможет вести переговоры о переходе с другими клубами. Канадец уже несколько сезонов демонстрирует великолепную результативность и Премьер-лига могла бы стать следующим шагом для развития карьеры 24-летнего игрока.

Добавим, что в этом сезоне Джонатан Дэвид провел 11 матчей, где отметился 7 голами и 2 ассистами.

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Ньюкасл Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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