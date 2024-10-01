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Палмер: Доверил бы Балотелли спасать мою жизнь с пенальти

Англия

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Палмер: Доверил бы Балотелли спасать мою жизнь с пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Челси" Коул Палмер ответил на вопрос о том, кому бы доверил спасти свою жизнь, если бы она зависела от одного удара с 11-метровой отметки.

"Если я не могу назвать себя, то первый, кто приходит мне в голову — это Балотелли.

Вы видели его пенальти? Я ему доверяю. Зайдите на Youtube и поищите его пенальти", - сказал англичанин в интервью BBC.

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Источник:
BBCMOTD
Опубликовал: Александр Бураков
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