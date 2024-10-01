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Колвилл - о главном тренере Челси: Он сделал меня уверенным в себе
Леви поблагодарил главного тренера синих
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Челси" Леви Колвилл высказался о главном тренере "синих" Энцо Мареску.
"Он сделал меня уверенным в себе и доверил мне играть в свой футбол. Я могу сказать ему спасибо за то, что он позволил мне играть и хорошо подталкивал меня".
Леви в сезоне 2022/23 играл за "Брайтон" на правах аренды из "Челси". Защитник в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 6 матчей - 540 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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