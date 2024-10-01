Колвилл - о главном тренере Челси: Он сделал меня уверенным в себе

Центральный защитник "Челси" Леви Колвилл высказался о главном тренере "синих" Энцо Мареску.

"Он сделал меня уверенным в себе и доверил мне играть в свой футбол. Я могу сказать ему спасибо за то, что он позволил мне играть и хорошо подталкивал меня".