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Колвилл - о главном тренере Челси: Он сделал меня уверенным в себе

Англия

Леви поблагодарил главного тренера синих

Колвилл - о главном тренере Челси: Он сделал меня уверенным в себе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Челси" Леви Колвилл высказался о главном тренере "синих" Энцо Мареску.

"Он сделал меня уверенным в себе и доверил мне играть в свой футбол. Я могу сказать ему спасибо за то, что он позволил мне играть и хорошо подталкивал меня".

Леви в сезоне 2022/23 играл за "Брайтон" на правах аренды из "Челси". Защитник в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 6 матчей - 540 минут.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Леви Колвилл
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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