"Болонья показала, что она очень сложная команда". Слот высказался о соперниках в матче ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил на пресс-конференции накануне матча против "Болоньи" в рамках второго тура Лиги чемпионов.

"Болонья" показала в прошлом и в этом сезоне, что она очень сложная команда, которую трудно победить. Мы, "Ливерпуль", знаем, как тяжело бывает против команды, которая ставит отметки по всему полю", - сказал специалист.