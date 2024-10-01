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"Болонья показала, что она очень сложная команда". Слот высказался о соперниках в матче ЛЧ
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил на пресс-конференции накануне матча против "Болоньи" в рамках второго тура Лиги чемпионов.
"Болонья" показала в прошлом и в этом сезоне, что она очень сложная команда, которую трудно победить. Мы, "Ливерпуль", знаем, как тяжело бывает против команды, которая ставит отметки по всему полю", - сказал специалист.
Напомним, что поединок "Ливерпуль" - "Болонья" состоится завтра, 2 октября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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