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"Болонья показала, что она очень сложная команда". Слот высказался о соперниках в матче ЛЧ

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

"Болонья показала, что она очень сложная команда". Слот высказался о соперниках в матче ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил на пресс-конференции накануне матча против "Болоньи" в рамках второго тура Лиги чемпионов.

"Болонья" показала в прошлом и в этом сезоне, что она очень сложная команда, которую трудно победить. Мы, "Ливерпуль", знаем, как тяжело бывает против команды, которая ставит отметки по всему полю", - сказал специалист.

Напомним, что поединок "Ливерпуль" - "Болонья" состоится завтра, 2 октября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Болонья Лига чемпионов Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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