Футбольная ассоциация отменила красную карточку для хавбека Манчестер Юнайтед

В матче шестого тура Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Тоттенхэма" (0:3). Кроме того, Бруну Фернандеш получил красную карточку, но он не будет дисквалифицирован.

"Красные дьяволы" обжаловали это решение, считая его несправедливым, и ФА согласилась с их аргументами и отменила красную карточку для игрока.