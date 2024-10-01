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Футбольная ассоциация отменила красную карточку для хавбека Манчестер Юнайтед

Англия

Бруну не будет дисквалифицирован

Футбольная ассоциация отменила красную карточку для хавбека Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче шестого тура Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Тоттенхэма" (0:3). Кроме того, Бруну Фернандеш получил красную карточку, но он не будет дисквалифицирован.

"Красные дьяволы" обжаловали это решение, считая его несправедливым, и ФА согласилась с их аргументами и отменила красную карточку для игрока.

"Фернандеш будет доступен для следующих трех игр "Манчестер Юнайтед" после успешного иска о неправомерном увольнении", - говорится в заявлении клуба.

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
90min
Опубликовал: Екатерина Власова
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