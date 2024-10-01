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Футбольная ассоциация отменила красную карточку для хавбека Манчестер Юнайтед
Бруну не будет дисквалифицирован
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче шестого тура Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Тоттенхэма" (0:3). Кроме того, Бруну Фернандеш получил красную карточку, но он не будет дисквалифицирован.
"Красные дьяволы" обжаловали это решение, считая его несправедливым, и ФА согласилась с их аргументами и отменила красную карточку для игрока.
"Фернандеш будет доступен для следующих трех игр "Манчестер Юнайтед" после успешного иска о неправомерном увольнении", - говорится в заявлении клуба.
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Источник:90min
Опубликовал: Екатерина Власова
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