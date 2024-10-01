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Кубок лиги. Ньюкасл обыграл Уимблдон и вышел на Мудрика
1:0 в пользу сорок
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Во вторник, 1 октября, кроме матчей ЛЧ состоялся и поединок 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором "Ньюкасл" принимал "Уимблдон".
В итоге, матч закончился минимальной победой "сорок" с голом Шера в концовке 1-го тайма.
1:0, в следующем раунде "сороки" сыграют против "Челси" и Мудрика.
"Ньюкасл" - "Уимблдон" 1:0
Гол: Шер (45+1)
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