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Кубок лиги. Ньюкасл обыграл Уимблдон и вышел на Мудрика

Англия
Обновлено

1:0 в пользу сорок

Кубок лиги. Ньюкасл обыграл Уимблдон и вышел на Мудрика

instagram.com/nufc/

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 1 октября, кроме матчей ЛЧ состоялся и поединок 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором "Ньюкасл" принимал "Уимблдон".

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В итоге, матч закончился минимальной победой "сорок" с голом Шера в концовке 1-го тайма.

1:0, в следующем раунде "сороки" сыграют против "Челси" и Мудрика.

"Ньюкасл" - "Уимблдон" 1:0

Гол: Шер (45+1)

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