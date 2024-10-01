Кубок лиги. Ньюкасл обыграл Уимблдон и вышел на Мудрика

Во вторник, 1 октября, кроме матчей ЛЧ состоялся и поединок 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором "Ньюкасл" принимал "Уимблдон".

В итоге, матч закончился минимальной победой "сорок" с голом Шера в концовке 1-го тайма.

1:0, в следующем раунде "сороки" сыграют против "Челси" и Мудрика.

"Ньюкасл" - "Уимблдон" 1:0

Гол: Шер (45+1)