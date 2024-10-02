Джо Коул: Гарет Саутгейт – очевидный вариант для Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник "Челси" рассказал, кого должны назначить манкунианцы в случае увольнения нидерландского специалиста.

“Гарет Саутгейт – очевидный вариант для “Манчестер Юнайтед”, учитывая группу владельцев и Дэна Эшуорта – он работал с Саутгейтом в Футбольной ассоциации Англии. Нынешняя ситуация очень напоминает то время, когда Гарет возглавил сборную Англии, и ему пришлось стабилизировать ситуацию. Болельщики были недовольны, но ему удалось вдохновить их, и возможно приход Гарета [в МЮ] будет удачным и своевременным решением”.