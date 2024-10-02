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Джо Коул: Гарет Саутгейт – очевидный вариант для Манчестер Юнайтед

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Джо Коул: Гарет Саутгейт – очевидный вариант для Манчестер Юнайтед

Getty Images, Jamie McDonald

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Бывший полузащитник "Челси" рассказал, кого должны назначить манкунианцы в случае увольнения нидерландского специалиста.

“Гарет Саутгейт – очевидный вариант для “Манчестер Юнайтед”, учитывая группу владельцев и Дэна Эшуорта – он работал с Саутгейтом в Футбольной ассоциации Англии. Нынешняя ситуация очень напоминает то время, когда Гарет возглавил сборную Англии, и ему пришлось стабилизировать ситуацию. Болельщики были недовольны, но ему удалось вдохновить их, и возможно приход Гарета [в МЮ] будет удачным и своевременным решением”.

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"Я ненавижу говорить о следующих тренерах, когда нынешний главный тренер все еще работает, но это действительно неприятно – смотреть на "Манчестер Юнайтед", зная, как работает футбол", – сказал Коул в интервью Paddy Power.

Джо Коул защищал цвета "Челси" с 2003 по 2010 год.

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Джо Коул Гарет Саутгейт Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Симченко
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