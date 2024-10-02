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Хавбек Манчестер Сити арестован за кражу мобильного телефона

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Впереди суд

Хавбек Манчестер Сити арестован за кражу мобильного телефона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Матеуш Нуньеш был арестован в Испании по обвинению в краже в прошлом месяце. Об этом сообщает El Mundo.

Португалец был арестован полицией в ночном клубе "Ла Ривьера" в Мадриде 8 сентября за кражу мобильного телефона у 58-летнего мужчины в туалете. В то время Нуньеш проводил выходные с друзьями в испанской столице после того, как не попал в состав сборной Португалии во время паузы на международные матчи. По словам футболиста, мужчина якобы пытался сфотографировать его без получения согласия, и это побудило его отобрать телефон.

Отмечается, что некоторое время Матеуш находился за решеткой, прежде чем был освобожден под залог в ожидании суда. В то же время это не помешает выступлениям 26-игрока за "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Нуньеш принял участие в 6 матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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Манчестер Сити криминал Матеус Нуньес
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Источник:
El Mundo
Опубликовал: Александр Бураков
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