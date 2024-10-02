Тен Хаг: В своей карьере я доказал, что всегда буду побеждать. У меня восемь трофеев за последние шесть лет

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о переменах в клубе.

"В течение длительного периода "МЮ" находится в переходном периоде. С того момента, как я пришел, мы знали, что нам нужно меняться. Нам пришлось заменить некоторых возрастных игроков.

Мы решили привлечь молодежь, а чтобы донести до них информацию, внедрить игровую модель и внедрить новую культуру - на это уходит время.

В то же время, нужно побеждать, и я думаю, за последние два года мы доказали, что побеждаем.

В своей карьере я доказал, что всегда буду побеждать. У меня восемь трофеев за последние шесть лет", - сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.