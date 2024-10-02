  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг: В своей карьере я доказал, что всегда буду побеждать. У меня восемь трофеев за последние шесть лет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: В своей карьере я доказал, что всегда буду побеждать. У меня восемь трофеев за последние шесть лет

Англия

Ответ критикам

Тен Хаг: В своей карьере я доказал, что всегда буду побеждать. У меня восемь трофеев за последние шесть лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о переменах в клубе.

"В течение длительного периода "МЮ" находится в переходном периоде. С того момента, как я пришел, мы знали, что нам нужно меняться. Нам пришлось заменить некоторых возрастных игроков.

Мы решили привлечь молодежь, а чтобы донести до них информацию, внедрить игровую модель и внедрить новую культуру - на это уходит время.

В то же время, нужно побеждать, и я думаю, за последние два года мы доказали, что побеждаем.

В своей карьере я доказал, что всегда буду побеждать. У меня восемь трофеев за последние шесть лет", - сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

3 октября "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде против "Порту" в матче второго тура Лиги Европы.

По теме
yellow-arrow
Мареска: Не думаю, что у Мудрика недостаток уверенности. Мы довольны тем, как он работает
yellow-arrow
Хавбек Манчестер Сити арестован за кражу мобильного телефона
yellow-arrow
Джо Коул: Гарет Саутгейт – очевидный вариант для Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости