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Тен Хаг: В своей карьере я доказал, что всегда буду побеждать. У меня восемь трофеев за последние шесть лет
Ответ критикам
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о переменах в клубе.
"В течение длительного периода "МЮ" находится в переходном периоде. С того момента, как я пришел, мы знали, что нам нужно меняться. Нам пришлось заменить некоторых возрастных игроков.
Мы решили привлечь молодежь, а чтобы донести до них информацию, внедрить игровую модель и внедрить новую культуру - на это уходит время.
В то же время, нужно побеждать, и я думаю, за последние два года мы доказали, что побеждаем.
В своей карьере я доказал, что всегда буду побеждать. У меня восемь трофеев за последние шесть лет", - сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.
3 октября "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде против "Порту" в матче второго тура Лиги Европы.
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