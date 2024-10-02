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Сака: Думаю, что в этом сезоне Арсенал может стать чемпионом АПЛ

Англия
Обновлено

Футболист настроен оптимистично

Сака: Думаю, что в этом сезоне Арсенал может стать чемпионом АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Арсенала" Букайо Сака настроен на победу в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Я не хочу оказывать на нас слишком большое давление, но думаю, что в этом сезоне "Арсенал" может стать чемпионом АПЛ. Мы были близки к этому последние два года и становимся ближе, но, надеюсь, это будет именно тот год.

Мы верим в себя, мы верим, что мы топовая команда. Мы показали это против "ПСЖ".

Напомним, что "Арсенал" сейчас на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 14 очков. "Канониры" отстают от лидера ("Ливерпуля") на один балл.

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Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
Тelegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.10.2024 в 22:22
Забудь даже не думай
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.10.2024 в 22:22
Забудь даже не думай
Ответить
0
0

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