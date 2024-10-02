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Аргументировал трофеями. Лэмпард отказался сравнивать дуэт центрбеков Арсенала с легендарными защитниками Челси
Специалист отказался сравнивать Салибу и Габриэля с Терри-Карвалью
Фото: Daily Post Nigeria
Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отказался сравнивать Уильяма Салибу и Габриэля с парой Терри-Карвалью, пока они не выиграют трофеи.
"Нет, пока что нет. Если они выиграют две-три Премьер-лиги или Лигу чемпионов, то, возможно, вы сможете их сравнить. Но сейчас нет.
То, что они делают, прекрасно. Выиграйте несколько трофеев, ребята, тогда вы сможете участвовать в этом разговоре (смеется)".
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Источник:paininthe arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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