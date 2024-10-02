Аргументировал трофеями. Лэмпард отказался сравнивать дуэт центрбеков Арсенала с легендарными защитниками Челси

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отказался сравнивать Уильяма Салибу и Габриэля с парой Терри-Карвалью, пока они не выиграют трофеи.

"Нет, пока что нет. Если они выиграют две-три Премьер-лиги или Лигу чемпионов, то, возможно, вы сможете их сравнить. Но сейчас нет.

То, что они делают, прекрасно. Выиграйте несколько трофеев, ребята, тогда вы сможете участвовать в этом разговоре (смеется)".