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Аргументировал трофеями. Лэмпард отказался сравнивать дуэт центрбеков Арсенала с легендарными защитниками Челси

Англия
Обновлено

Специалист отказался сравнивать Салибу и Габриэля с Терри-Карвалью

Аргументировал трофеями. Лэмпард отказался сравнивать дуэт центрбеков Арсенала с легендарными защитниками Челси

Фото: Daily Post Nigeria

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Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отказался сравнивать Уильяма Салибу и Габриэля с парой Терри-Карвалью, пока они не выиграют трофеи.

"Нет, пока что нет. Если они выиграют две-три Премьер-лиги или Лигу чемпионов, то, возможно, вы сможете их сравнить. Но сейчас нет.

То, что они делают, прекрасно. Выиграйте несколько трофеев, ребята, тогда вы сможете участвовать в этом разговоре (смеется)".

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Арсенал (Лондон) Фрэнк Лэмпард Габриэль Вильям Салиба
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Источник:
paininthe arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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