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Тен Хаг - о Шоу: Он скоро вернется
Специалист высказался о состоянии здоровья Люка
Фото: manutd.com
Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", высказался о возвращении в команду защитника Люка Шоу.
"Мы надеемся, что Люк сможет вернуться к нам после международного перерыва, не уверен, что к первой же игре, но скоро вернется", - сказал главный тренер "МЮ".
Напомним, что 13 августа руководство "Манчестер Юнайтед" сообщило, что Шоу получил травму икры.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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