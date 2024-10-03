Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он очень важный для нас игрок, который всегда будет забивать голы". Тренер сборной Англии высказался о Кейне
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о нападающем национальной команды Харри Кейне.
"Он очень важный для нас игрок, который всегда будет забивать голы. Я думаю, что иногда центрфорварды являются легкой мишенью, потому что именно от них вы ожидаете результата. Вы должны знать, что есть еще 10 игроков, которые также играют вместе с ним. Ему нужна поддержка, ему нужно создавать моменты", - сказал Ли Карсли.
Напомним, что сборная Англии 10 и 13 октября сыграет против Греции и Финляндии соответственно.
Популярное сейчас
- Он не подошел английским клубам. Вингер Днепра-1 может перейти в Металлист 1925
- Месси, Суарес, Бускетс и Альба сделали совместное фото с трофеем МЛС
- Спортивный врач оценил сроки восстановления Цыганкова
- Хавбек Манчестер Сити арестован за кражу мобильного телефона
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО