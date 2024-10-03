"Он очень важный для нас игрок, который всегда будет забивать голы". Тренер сборной Англии высказался о Кейне

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о нападающем национальной команды Харри Кейне.

"Он очень важный для нас игрок, который всегда будет забивать голы. Я думаю, что иногда центрфорварды являются легкой мишенью, потому что именно от них вы ожидаете результата. Вы должны знать, что есть еще 10 игроков, которые также играют вместе с ним. Ему нужна поддержка, ему нужно создавать моменты", - сказал Ли Карсли.