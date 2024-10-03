Тренер Лестер Сити: Критика - это мотивация

Главный тренер "Лестер Сити" Стив Купер высказался о критике в свой адрес.

"Я не прячусь от нее, а стараюсь быть более заметным, чем тогда, когда дела идут хорошо.

Это роль лидера и тренера. Критика - это мотивация. Иногда ты получаешь много критики, и я воспринимаю ее так, как она есть. Я действительно верю в свою работу и, безусловно, верю в своих игроков".