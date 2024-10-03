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Манчестер Юнайтед нашел замену своему главному тренеру – СМИ
Будущее тен Хага в МЮ под вопросом
Getty Images / Global Images Ukraine
Будущее Эрика тен Хага на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" оказалось под вопросом. После неудачного старта сезона руководство клуба начало искать замену нидерландскому специалисту.
По информации издания Football Transfers, одним из главных кандидатов на пост главного тренера "красных дьяволов" является Марку Силва, который возглавляет "Фулхэм".
"Манчестер Юнайтед" занимает тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 7 баллов, они отстают от лидера Премьер-Лиги ("Ливерпуля") на 8 очков.
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