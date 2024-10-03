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Тренер Ипсвич Таун - об арендованном у Ман Сити хавбеке: Он наслаждается каждым днем здесь

Англия
Обновлено

Киран рассказал о своем подопечном

Тренер Ипсвич Таун - об арендованном у Ман Сити хавбеке: Он наслаждается каждым днем здесь

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ипсвич Таун" Киран МакКенна высказался о форме опорного полузащитника Калвина Филлипса.

"Он хорошо обосновался. Он наслаждается каждым днем здесь. Каждая его игра, наверное, немного сильнее предыдущей. Если он продолжит работать, у него есть шанс достичь действительно хорошей формы".

Калвин - игрок "Манчестер Сити", но в текущем сезоне выступает за "Ипсвич Таун" на правах аренды до июня 2025 года.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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