Тренер Ипсвич Таун - об арендованном у Ман Сити хавбеке: Он наслаждается каждым днем здесь

Главный тренер "Ипсвич Таун" Киран МакКенна высказался о форме опорного полузащитника Калвина Филлипса.

"Он хорошо обосновался. Он наслаждается каждым днем здесь. Каждая его игра, наверное, немного сильнее предыдущей. Если он продолжит работать, у него есть шанс достичь действительно хорошей формы".