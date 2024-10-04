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Рэмсдейл о своем пребывании в Арсенале: Если бы я сидел на скамейке запасных, выигрыш трофея не значил бы для меня так много

Англия
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Голкипер также стал на защиту тренера святых

Рэмсдейл о своем пребывании в Арсенале: Если бы я сидел на скамейке запасных, выигрыш трофея не значил бы для меня так много

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В прошлом сезоне Аарон Рэмсдейл оказался на скамейке запасных в "Арсенале". За проигранной конкуренцией с Давидом Рая последовал трансфер английского голкипера в "Саутгемптон" в последнее межсезонье. В интервью BBC 26-летний вратарь объяснил свое решение сменить клубную прописку.

"Если бы я сидел на скамейке запасных, это [выигрыш трофея] не значило бы для меня так много. Я просто хотел играть в футбол. В детстве я хотел играть в футбол, чтобы играть, а не просто сидеть на скамейке. Выйти на поле и играть было моей целью, поэтому мне повезло, что я оказался здесь, в "Саутгемптоне". [Главный тренер "святых" Рассел] Мартин - лучший. Его энтузиазм, то, как он хочет играть, то, как он хочет делать вещи - он будет придерживаться этого. Он не собирается меняться, потому что другие люди говорят, что ему это нужно", - заявил голкипер.

Добавим, что "Саутгемптон" после шести туров занимает предпоследнее, 19-е место, имея в своем активе лишь одно очко. Аарон Рэмсдейл в этом сезоне сыграл четыре матча и пропустил 10 голов.

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Арсенал (Лондон) Саутгемптон Аарон Рэмсдейл
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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