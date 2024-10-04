Ливерпуль может продать одного из своих полузащитников этой зимой

"Ливерпуль" под руководством Арне Слота получил великолепный старт: "красные" одержали 8 побед в 9 матчах и лидируют в турнирной таблице АПЛ. Впрочем, нидерландский специалист все еще планирует подписать нового опорника в ближайшее январское трансферное окно, несмотря на выдающийся старт Райана Гравенберха.

По информации британского медиа, Арне Слот хочет, чтобы клуб продал Ватару Эндо и заменил его молодым защитным полузащитником, который сможет прикрыть и составить конкуренцию Райану Гравенбергу. Контракт Эндо на "Энфилде" истекает в 2027 году, но тренер хочет продать опорника зимой и использовать эти средства для частичного финансирования приобретения высококлассной альтернативы. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 13 млн евро.

Добавим, что Ватару Эндо в новом сезоне сыграл в трех поединках, но никакими результативными действиями не отличался.